I carabinieri forestali hanno scoperto in un appartamento di Sannicandro di Bari un rettilario clandestino con diversi rettili esotici. Tra gli animali trovati ci sono anaconda di cinque metri, pitoni, boa e un caimano, tutti nascosti in un locale seminterrato coperto da una parete fittizia all’interno di una palazzina condominiale. L’operazione ha portato al sequestro di queste specie pericolose.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Diverse anaconda lunghe cinque metri, pitoni, boa e perfino un caimano nascosti in un locale seminterrato trasformato in un rettilario clandestino di animali esotici e pericolosi, occultato dietro una parete fittizia in una palazzina condominiale. È la scoperta effettuata dai Carabinieri del Nucleo CITES di Bari, con il supporto dei militari del Nucleo Carabinieri Parco di Altamura, nel corso di un’operazione di controllo del territorio finalizzata al contrasto della detenzione illegale di fauna esotica. L’intervento, eseguito nell’abitato di Sannicandro di Bari, ha portato alla luce la... 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Sannicandro di Bari: scoperti in un palazzo rettili pericolosi tra cui anaconda di cinque metri e caimano Carabinieri forestali

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