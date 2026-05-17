C’è ancora molto da chiarire sull’incidente dei sub italiani alle Maldive

Da ilpost.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si continua a cercare risposte riguardo all’incidente dei sub italiani avvenuto alle Maldive. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli precisi sulla profondità raggiunta dai sub e sulle condizioni in cui si trovavano al momento dell’incidente. Le indagini sono in corso, ma al momento non sono stati resi noti nuovi elementi ufficiali. Restano ancora molte incognite su quanto accaduto durante l’immersione e sulle cause che hanno portato all’incidente.

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Nonostante le tante ipotesi circolate, non sappiamo quanto siano andati in profondità e se avessero le autorizzazioni per farlo Mancano ancora molti elementi per capire cosa sia successo ai cinque italiani che giovedì 14 maggio si sono immersi per un’escursione subacquea alle Maldive senza tornare più a galla. È stato recuperato il corpo di uno solo dei cinque, mentre sono ancora in corso le ricerche degli altri quattro. Il tempo trascorso dall’incidente rende ragionevole pensare che tutti e cinque siano morti. Finora sono circolate diverse ipotesi sull’accaduto, basate sui pochi indizi a disposizione e su qualche fraintendimento. Sono in... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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