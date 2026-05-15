Cinque sub italiani sono deceduti durante un’immersione in un atollo delle Maldive, e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente. Le ipotesi principali riguardano una possibile narcosi da azoto e la presenza di gas contaminati nelle bombole utilizzate durante le immersioni. Le indagini si concentrano sia sui dispositivi impiegati che sulle condizioni ambientali del sito. Finora non sono stati ancora confermati dettagli specifici sulle circostanze che hanno portato alla tragedia.

Dalla narcosi da azoto ai possibili gas contaminati nelle bombole: gli inquirenti valutano le cause del dramma avvenuto nell’atollo di Vaavu Sono5 i sub italianiche hanno perso la vita ieri durante un’immersione nell’atollo di Vaavu, alle Maldive. Le vittime sono la professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. Le operazioni di recupero dei corpi sono ancora in corso, mentre le autorità locali stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, gli scenari al vaglio degli investigatori sarebbero... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, la tragedia dei 5 sub italiani morti in immersione: le ipotesi sull’incidente

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Tragedia Maldive: Cinque Italiani Morti in Immersione #shorts

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