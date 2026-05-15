? Domande chiave Come ha trasformato l'ansia da Amici in energia per il debutto?. Perché ha scelto di lasciare Minorca per studiare a Milano?. Chi sono i collaboratori che hanno accompagnato la sua crescita musicale?. Cosa nasconde il brano dedicato al nonno scomparso?.? In Breve Collaborazioni musicali con il rapper sardo Praci e con l'ex compagno Gard.. Trasferimento a Milano avvenuto lo scorso settembre per studi di formazione vocale.. Brano Sin Ti dedicato alla distanza dai genitori a Minorca con Gard.. Traccia Diamantes dedicata alla memoria del nonno pittore scomparso due anni fa.. Il 15 maggio 2026 segna l’uscita ufficiale dell’Ep Catalina, il primo lavoro discografico di Cate Lumina, disponibile sia in formato fisico che digitale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cate Lumina: il debutto con l’EP Catalina tra radici e Milano

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Cate Lumina Intervista Catalina

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