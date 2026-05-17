Stasera si gioca una partita importante a Catanzaro, con la Basket Academy che si trova in vantaggio nella serie. Il giocatore Dozic ha invitato il pubblico a sostenere la squadra in questa sfida decisiva. La squadra dovrà affrontare la pressione derivante dal vantaggio e decidere come gestire questa situazione. Inoltre, si attende di capire quale sarà il ruolo del giovane atleta nel tentativo di chiudere la serie con una vittoria.

? Punti chiave Come farà la Basket Academy a gestire la pressione del vantaggio?. Quale ruolo avrà il giovane Dozic nel chiudere la serie oggi?. Perché la Matera rappresenta ancora una minaccia nonostante la sconfitta?. Cosa accadrà al percorso delle aquile in caso di vittoria immediata?.? In Breve Sfida decisiva al Pala Puleà domenica 17 maggio 2026 alle ore 18:00.. Coach Sant’Ambrogio punta sulla massima concentrazione per battere la Virtus Matera.. Il giovane under 19 Dozic chiede sostegno costante ai tifosi giallorossi.. Vantaggio della Basket Academy ottenuto nella precedente partita giocata a Matera.. Alle ore 18:00 di oggi, domenica 17 maggio 2026, il Pala Puleà di Catanzaro ospiterà la sfida decisiva tra la Basket Academy e la Virtus Matera per il diritto di accedere alle semifinali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catanzaro, sfida decisiva per il pass: Dozic chiama il pubblico

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