Domenica alle 17:45, a Milano, si svolge la partita tra Usmate e BFM valida per i quarti di finale. La squadra di casa cerca di ottenere la vittoria che le permetterebbe di conquistare il passaggio alle semifinali e di prendersi una pausa di quindici giorni prima delle prossime sfide. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le formazioni coinvolte.

? Cosa sapere Usmate sfida il BFM a Milano domenica alle 17:45 per il 2-0.. La vittoria garantisce il passaggio alle semifinali e quindici giorni di pausa strategica.. La squadra di Usmate si prepara a partire per Milano questa domenica alle 17:45, con l’obiettivo di chiudere la serie playoff contro il BFM e assicurarsi un posto nelle semifinali. Dopo il successo ottenuto in casa con un distacco di 20 punti, che però non ha pienamente rispecchiato l’equilibrio sul campo, le giocatrici devono resettare completamente ogni convinzione precedente per affrontare la trasferta decisiva. La strategia di De Sena tra gestione del ritmo e assenze pesanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Usmate a Milano: sfida decisiva per il 2-0 e il pass per le semifinali

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