Mercoledì sera al PalaBigi si svolgerà la quinta e decisiva sfida tra le due squadre di Reggio negli spareggi promozione. La partita determinerà la squadra che otterrà il passaggio alla Serie A2, con entrambe le formazioni pronte a dare il massimo per conquistare la promozione. La gara si giocherà in un ambiente caldo e pieno di tensione, con i tifosi che aspettano l’esito di questa sfida cruciale.

Il PalaBigi si prepara a ospitare uno degli scontri più decisivi della stagione pallavolistica, quando mercoledì sera le due formazioni di Reggio si affronteranno per la gara 5 degli spareggi. La sfida per il passaporto in serie A2 vede protagoniste la Conad Reggio Emilia e la Domotek Reggio Calabria, con la serie attualmente bloccata sul pareggio di 2-2. L’appuntamento è fissato per le ore 20:30, in un contesto dove fino ad ora chi giocava in casa ha sempre avuto la meglio. Il duello tra le due realtà reggiane si gioca su un equilibrio delicatissimo, poiché l’incertezza del risultato finale ha costretto le squadre a disputare finora quattro incontri, arrivando ora allo scontro definitivo che stabilirà chi otterrà la promozione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volley, sfida decisiva al PalaBigi: si gioca il pass per la A2

Case green, la sfida decisiva per il futuro si gioca adessoScatta il timer per la direttiva europea sulle Case green: entro maggio 2026 l’Italia sarà chiamata a tradurla in legge nazionale.

Serie A3, la Domotek Volley si gioca il futuro a Pasqua: Lazzaretto è pronto alla sfidaLa sfida contro i rivali sarà un crocevia decisivo per il destino della formazione reggina.