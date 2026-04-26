Torino violento schianto notturno | 30enne in codice rosso

Nella notte a Torino, un incidente ha coinvolto un'auto all'incrocio tra corso Potenza e via Calabria. Un uomo di 30 anni è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco. Le forze dell'ordine stanno esaminando i dettagli della dinamica dell'incidente, senza ancora fornire ulteriori informazioni. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi necessari.

? Cosa sapere Un 30enne è in codice rosso all'ospedale Giovanni Bosco dopo lo schianto a Torino.. Le autorità indagano sulla dinamica del sinistro avvenuto all'incrocio tra corso Potenza e via Calabria.. Un trentenne è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Giovanni Bosco dopo che la sua auto ha colpito violentemente un palo in corso Potenza, all’incrocio con via Calabria, durante le prime ore di questo 26 aprile. Il violento impatto si è verificato intorno alle 4:40 del mattino, quando il silenzio della notte torinese è stato interrotto dallo schianto di un singolo veicolo. I soccorritori della Centrale operativa del 118, giunti tempestivamente sul luogo del sinistro, hanno trovato il conducente già fuori dall’abitacolo, disteso sul marciapiede.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, violento schianto notturno: 30enne in codice rosso Torino, corteo per Askatasuna: blindato della polizia dato alle fiamme Notizie correlate Schianto notturno sulla SS62: auto contro un albero, uomo in codice rossoUn uomo di 56 anni è stato trasferito d’urgenza presso la struttura ospedaliera di Verona Borgo Trento dopo un violento impatto avvenuto nella notte... Scontro violento a Benevento: 21enne sbalzato, codice rossoUn drammatico scontro stradale ha scosso il pomeriggio di oggi nel cuore del rione Pacevecchia, nei pressi dell’ingresso principale dell’ospedale San...