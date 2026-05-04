Strade è già allarme rosso moto Quattro incidenti | pioggia di feriti All’alba uno schianto anche in auto

Nelle prime ore del mattino, le strade sono state teatro di quattro incidenti che hanno coinvolto motociclisti e automobili, causando numerosi feriti. Uno scontro tra due moto si è verificato a Pieve Santo Stefano, con uno dei due feriti che si trova in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. La pioggia ha reso le condizioni di circolazione più difficili, contribuendo all’aumento degli incidenti.

PIEVE SANTO STEFANO Una sbandata che avrebbe potuto provocare conseguenze peggiori: uno dei due feriti è grave ma per fortuna non in pericolo di vita. L’incidente nelle prime ore di ieri mattina – i soccorsi sono stati attivati alle 6 – lungo la provinciale Tiberina nel tratto parallelo all’asse della E45 e in corrispondenza dello svincolo nord di Pieve Santo Stefano. Tre persone stavano viaggiando in direzione di Valsavignone a bordo di una Fiat Panda, compreso il proprietario della vettura, un 47enne residente nel vicino comune umbro di Citerna. Potrebbe essere stato proprio lui al volante. Per cause da accertare, nell’affrontare una curva verso destra, l’auto ha saltato la corsia ed è andata a impattare con una certa violenza contro il muraglione laterale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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