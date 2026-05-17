Catania San Cristoforo 26enne tenta di sfuggire al controllo | in casa aveva droga
Nel quartiere San Cristoforo a Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno condotto un'operazione che ha portato alla denuncia di un ragazzo di 26 anni. Durante un controllo, l'uomo ha cercato di sfuggire all'intervento, ma è stato fermato. In casa sua sono state trovate sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. La vicenda si inserisce in un'azione di contrasto allo spaccio di droga condotta dai militari sul territorio.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione dei Carabinieri nel quartiere San Cristoforo. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno denunciato un ragazzo di 26 anni, presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività investigativa, svolta nel quartiere San Cristoforo, ha consentito ai militari di intervenire dopo aver raccolto elementi ritenuti sospetti sul conto del giovane. Come previsto dalla legge, resta valida la presunzione d’innocenza fino a eventuale condanna definitiva. Il tentativo di fuga all’arrivo dei militari. I Carabinieri si sono recati in tarda mattinata in via Trovatelli, dove il 26enne viveva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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