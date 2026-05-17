Catania San Cristoforo 26enne tenta di sfuggire al controllo | in casa aveva droga

Nel quartiere San Cristoforo a Catania, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno condotto un'operazione che ha portato alla denuncia di un ragazzo di 26 anni. Durante un controllo, l'uomo ha cercato di sfuggire all'intervento, ma è stato fermato. In casa sua sono state trovate sostanze stupefacenti, che sono state sequestrate. La vicenda si inserisce in un'azione di contrasto allo spaccio di droga condotta dai militari sul territorio.

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