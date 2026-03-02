Due giovani di Adrano sono stati fermati dalla Polizia durante un controllo nel centro della città. Durante l’intervento, sono stati trovati in possesso di droga, un coltello e una somma di denaro di diverse migliaia di euro. La vicenda si è svolta vicino a Catania, dove le forze dell’ordine hanno intercettato i due ragazzi mentre tentavano di sfuggire ai controlli.

Due giovani sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti e porto ingiustificato di coltello ad Adrano, Catania, dopo essere stati fermati dalla Polizia durante un controllo nel centro cittadino. I ragazzi, già noti alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di marijuana e di un coltello a serramanico. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato locale durante un servizio di controllo del territorio. L'operazione ad Adrano, Catania Il tentativo di fuga e l’intervento degli agenti La perquisizione e il sequestro I precedenti e le denunce L’operazione ad Adrano, Catania Stando alle informazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tentano di sfuggire al controllo ad Adrano vicino Catania, 2 giovani trovati con droga e migliaia di euro

