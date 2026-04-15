Milano | tenta di sfuggire a controllo fermato dopo inseguimento aveva in auto 21 chili di cocaina

A Milano, un'auto è stata fermata dopo un inseguimento in strada. L'uomo al volante ha cercato di scappare, ma è stato raggiunto e fermato dalla polizia. Durante il controllo, sono stati trovati più di 20 chilogrammi di cocaina nascosti nell'abitacolo. L'episodio si è concluso con l'arresto del conducente e il sequestro della droga.

Ha tentato di sottrarsi ad un controllo stradale, dando vita ad un pericoloso inseguimento, al termine del quale è stato bloccato e sopreso con oltre 20 chilogrammi di cocaina nell'auto. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 13 aprile a Milano, dove un cittadino marocchino di 39 anni è stato arrestato. Ad individuare l'uomo sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Corsico. Durante un normale controllo alla circolazione lungo la Ss35 dei Giovi, i militari hanno notato un’auto di grossa cilindrata che procedeva a velocità sostenuta nel traffico e hanno intimato l'alt. Invece di fermarsi, il conducente è fuggito a gran velocità percorrendo diverse arterie stradali, effettuando sorpassi azzardati e attraversando rotatorie in contromano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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