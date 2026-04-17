A Catania, un’operazione congiunta tra la polizia e i tecnici di una società di distribuzione ha portato alla denuncia di dodici persone accusate di aver manomesso il sistema di fornitura di energia elettrica nei quartieri di Cibali e Nesima. L’intervento ha coinvolto le aree di competenza del commissariato di Nesima. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli delle attività investigative o sui responsabili denunciati.

Un’operazione congiunta tra la polizia del commissariato di Nesima e i tecnici di E-Distribuzione ha portato alla denuncia di 12 persone per furto di energia elettrica nei quartieri di Cibali e Nesima, a Catania. I controlli mirati hanno svelato una serie di allacci abusivi, che vanno dai collegamenti diretti ai quadri centralizzati fino a manomissioni tecniche sofisticate all’interno di abitazioni e attività commerciali. L’analisi dei prelievi illegali tra Cibali e Nesima. Le ispezioni condotte nelle zone di viale Mario Rapisardi e nelle vie limitrofe come Ammiraglio Caracciolo, Negrelli e Stoppani hanno evidenziato una gestione irregolare delle utenze.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, blitz contro i furti di luce: 12 denunciati tra Cibali e Nesima

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