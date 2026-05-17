A Catania, un'operazione nel centro cittadino ha portato al rilascio di 56 sanzioni e al sequestro di circa 71.000 euro tra denaro derivante da droga e infrazioni varie. Sono stati identificati soggetti recidivi soggetti al provvedimento Dacur. Inoltre, sono stati sequestrati i proventi dei parcheggiatori abusivi, senza ulteriori dettagli su luoghi o modalità. L'intervento fa parte di una serie di attività di controllo condotte nelle ultime ore.

? Punti chiave Chi sono i soggetti recidivi colpiti dal provvedimento Dacur?. Dove sono stati sequestrati i proventi dei parcheggiatori abusivi?. Quali sostanze stupefacenti sono state trovate tra i giovani fermati?. Come hanno operato le pattuglie per identificare i soggetti pericolosi?.? In Breve 296 persone identificate tra cui 39 con precedenti penali nelle piazze centrali. 12 parcheggiatori abusivi sanzionati e denunciati per violazione provvedimento Dacur. 111 veicoli controllati con 5 mancate revisioni e 1 veicolo rimosso. Carabinieri rilevano 10 casi di guida senza patente e 175 punti decurtati. Le forze dell’ordine hanno sanzionato... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, raid nel centro: 56 sanzioni e 71mila euro tra droga e infrazioni

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