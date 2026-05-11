A Lecce, un'operazione nelle ultime ore ha portato alla scoperta di vendite di alcol ai minori e di sostanze stupefacenti nel centro cittadino. Durante i controlli, sono stati sanzionati alcuni gestori per aver venduto alcol a minorenni. Inoltre, in piazzetta Vittorio Emanuele sono stati trovati diversi soggetti in possesso di droga. Le autorità hanno avviato le procedure previste per ciascun caso.

? Domande chiave Chi sono i gestori sanzionati per aver venduto alcol ai minori?. Dove sono stati individuati i soggetti con droga in piazzetta Vittorio Emanuele?. Quali attività commerciali hanno ricevuto multe per l'occupazione del suolo pubblico?. Come cambieranno i controlli sulla movida durante tutta la stagione estiva?.? In Breve Sei sanzioni emesse a esercizi commerciali in via Basseo, Rubichi, Diaz, Leuca, Alfieri e Romano.. Sette verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico in via Umberto I e via Cairoli.. Sei violazioni per monopattini elettrici registrate tra trasporto passeggeri e mancato uso del casco.. Controlli estesi a via Trinchese e piazza Libertini con esito regolare per sicurezza e decoro.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lecce, raid nel centro: alcol ai minori e droga, scattano le sanzioni

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