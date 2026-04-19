Truffe come difendersi | Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuito

A Lecce si è svolto un workshop gratuito promosso da Enel e dai Carabinieri, dedicato a insegnare ai cittadini come riconoscere e difendersi dalle truffe più comuni nell’ambito digitale. Durante l’evento sono stati affrontati i temi delle email di phishing, delle chiamate fraudolente e delle visite di finti tecnici. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per individuare i tentativi di raggiro e prevenire eventuali frodi.

LECCE - Riconoscere una e-mail di phishing, smascherare un finto tecnico che bussa alla porta, capire quando una telefonata è in realtà una frode: sono le competenze sempre più necessarie nell’era digitale, e che Enel e l’Arma dei Carabinieri vogliono mettere a disposizione dei cittadini con un.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Tarquinia, come difendersi dalle truffe agli anziani: l’incontro in Comune con i carabinieriTarquinia, 11 marzo 2026 – Un incontro per informare, sensibilizzare e fornire strumenti concreti contro un fenomeno sempre più insidioso. Caltagirone: nella Basilica di San Giacomo i Carabinieri spiegano come difendersi dalle truffeABBONATI A DAYITALIANEWS Un incontro con i fedeli per promuovere la legalità A Caltagirone, al termine della messa del sabato sera, i Carabinieri... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Energia e sicurezza dei consumatori. Gabrielli: Contro le truffe online necessario sviluppare nuovi anticorpi digitali; Stretta sul telemarketing: così la legge prova a fermare offerte ingannevoli e truffe; Tari, arrivano messaggi truffa su debiti e irregolarità: come difendersi; Workshop - Come difendersi dalle truffe on-line e dai reati informatici, per operatori del settore turistico. Truffe, come difendersi: Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuitoLunedì 20 aprile, dalle 11, allo Spazio Enel di via Potenza 8 un incontro aperto ai cittadini su phishing, spoofing e falsi operatori ... lecceprima.it Enel e Carabinieri a Pordenone: incontro pubblico contro truffe e raggiri digitaliNello Spazio Enel di Piazzetta Ado Furlan una guida pratica per riconoscere SMS, email e telefonate fraudolente ... nordest24.it Sono 3 i soggetti arrestati dai Carabinieri a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, per aver messo a segno una serie di truffe ai danni di persone anziane. Il meccanismo dei raggiri faceva leva sulla fragilità delle vittime, indotte a consegnare denaro e gioie x.com Convinceva le vittime a collaborare per false indagini, poi rubava contanti e gioielli. Arrestato dopo mesi di truffe ai danni di anziani facebook