Casting a Torino per una nuova serie tv ambientata negli anni ' 70 | tutti i ruoli e dove candidarsi

A Torino si svolge un casting per una nuova serie televisiva ambientata negli anni '70, con riprese previste da metà giugno a fine luglio. La produzione, realizzata da Groenlandia, sta cercando comparse e figurazioni speciali e ha aperto le candidature fino a venerdì 5 giugno. La serie sarà girata nella città e i ruoli disponibili sono rivolti a persone di diverse età, senza specificare nomi o dettagli sui personaggi.

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