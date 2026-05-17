Casting a Torino per una nuova serie tv ambientata negli anni ' 70 | tutti i ruoli e dove candidarsi

Da torinotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino si svolge un casting per una nuova serie televisiva ambientata negli anni '70, con riprese previste da metà giugno a fine luglio. La produzione, realizzata da Groenlandia, sta cercando comparse e figurazioni speciali e ha aperto le candidature fino a venerdì 5 giugno. La serie sarà girata nella città e i ruoli disponibili sono rivolti a persone di diverse età, senza specificare nomi o dettagli sui personaggi.

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Luca Ribuoli da metà giugno a fine luglio girerà a Torino una nuova serie tv prodotta da Groenlandia e la produzione è alla ricerca, fino a venerdì 5 giugno, di comparse e figurazioni speciali.Il regista ha girato diverse serie molto note come "La squadra", "Medicina generale", "Il Commissario. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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