A 82 è morta Valerie Perrine, attrice nominata all’Oscar che lungo la sua carriera ha recitato al fianco di Gene Hackman, Dustin Hoffman e Jeff Bridges. A Perrine era stato diagnosticato il morbo di Parkinson nel 2015 e la sua esperienza con questa malattia è stata al centro di un documentario di 45 minuti realizzato dal filmmaker Stacey Souther nel 2019. Cinema, dieci attrici che hanno recitato in ruoli maschili X Leggi anche › Superman diventa bisessuale: rivoluzione arcobaleno nel fumetto della DC Comics Valerie Perrine è morta a 82 anni: la vita, gli amori, i film. Proprio Souther ha annunciato la scomparsa dell’attrice con un post su Facebook: «È con profonda tristezza che vi comunico la straziante notizia della scomparsa di Valerie. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una nomination all'Oscar e tanti ruoli celebri tra piccolo e grande schermo dagli anni '70 al 2016

Articoli correlati

Leggi anche: In Hamnet, l’attrice irlandese è Agnes, una madre che urla il proprio dolore. Un ruolo che le ha portato la nomination all’Oscar. Cresciuta nella natura, Buckley porta sullo schermo donne vulnerabili e indocili

Lutto in televisione, addio al conduttore: per anni nel piccolo schermoCerte voci ti accompagnano per anni senza che tu te ne accorga davvero: entrano in casa all’ora del telegiornale, diventano abitudine,...

Oscar 2026, Sinners entra nella storia con un record di 16 candidature

Una selezione di notizie su Una nomination all'Oscar e tanti ruoli...

Temi più discussi: Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta; Candidati Oscar 2026: film, attori e registi in nomination; Oscar 2026, le nomination e i favoriti, chi sono gli ospiti, chi si esibisce e dove vederli in tv: tutto quello che c'è da sapere sulla 98ª edizione degli Academy Awards; Oscar 2026, la lista completa dei vincitori.

Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuettaLeggi su Sky TG24 l'articolo Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta ... tg24.sky.it

Il grande ritorno di Kate Hudson agli Oscar 2026: la nomination 25 anni dopo Quasi famosi , la felicità con il fidanzato Danny Fujikawa e il desiderio di recitare accanto alla ...Kate Hudson è stata candidata all’Oscar alla miglior attrice per il suo ruolo in Song Sung Blue, un quarto di secolo dopo la sua precedente nomination. All’età di 46 anni, la figlia di Goldie Hawn e K ... vanityfair.it

La Lombardia applaude una stagione da “oscar” per l’atletica leggera: quanti valtellinesi in evidenza #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook

Una settimana dopo gli Oscar, esibisce un biondo burro freddo e impeccabile x.com