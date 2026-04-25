Casting in Sicilia | cerca il piccolo poliziotto per nuova serie TV

Una nuova serie TV sta cercando bambini tra i 9 e i 12 anni per ruoli principali. La produzione, di De Agostini, si svolgerà tra Palermo e le zone delle Madonie e le riprese sono previste a partire dal 31 agosto 2026. L'annuncio è rivolto a bambini interessati a partecipare a questa produzione che si svolgerà in Sicilia, con possibilità di essere scelti come piccoli protagonisti.

? Cosa sapere KidsMe cerca bambini tra 9 e 12 anni per nuova serie a Palermo.. Le riprese della produzione De Agostini inizieranno tra Palermo e Madonie il 31 agosto 2026.. Marta Mancuso guida la ricerca di nuovi volti tra i vicoli siciliani per la nuova produzione KidsMe, con le riprese della sitcom che inizieranno tra Palermo e le Madonie il 31 agosto 2026. La ricerca di talenti è ufficialmente partita in Sicilia per dare vita a Dieci piccoli gialli, la nuova serie destinata al target Kids & Teen prodotta dalla divisione dedicata ai contenuti per l’infanzia del gruppo De Agostini Editore. La trama ruota attorno alle vicende di Ciccio, un ragazzino che, grazie a un atto di eroismo, ottiene il titolo di più giovane ufficiale di polizia mai registrato nella storia, dando il via a una narrazione fatta di commedia, mistero e colpi di scena.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Casting in Sicilia: cerca il piccolo poliziotto per nuova serie TV Notizie correlate Agrigento cerca la nuova regina: partono i casting di bellezzaLe selezioni per il prestigioso concorso di bellezza che ogni anno premia la reginetà nazionale sono ufficialmente entrate nel vivo, portando... Casting per un cortometraggio: si cerca un bambino abruzzeseNon è richiesta esperienza precedente, ma è importante che il bambino sia spigliato e con una leggera vena malinconica nello sguardo Per un nuovo... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Casting per nuova serie tv: si cerca una ragazza 14-17 anni per il ruolo di Chloe; Casting urgente in Sicilia per corto sulla figura di Giovanni Verga; Casting a Palermo per una nuova serie tv internazionale: i requisiti e come partecipare; Casting a Palermo per serie internazionale d’epoca: cercasi uomini, donne e bambini. Al via i casting per la sitcom Dieci Piccoli Gialli, si cercano bambini fra i 9 e i 12 anni x.com #FedericaBaglioni , candidata ai David di Donatello 2026 per Miglior casting per di Vincenzo Alfieri , ci ha raccontato il lavoro svolto. “ “ ` ’ - facebook.com facebook