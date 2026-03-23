Se c’è un luogo, in Europa, dove le favole possono trovare una location ideale, è la Valle della Loira. Più di 300 castelli medievali e rinascimentali, vigneti, paesaggi naturalistici da cartolina, hanno reso quest’area a Nord della Francia uno dei patrimoni UNESCO più amati. E proprio qui, tra le città di Blois e Amboise, possiamo trovare uno dei manieri più rappresentativi del passaggio dallo stile medievale a quello classicista. Ma non solo, anche un esempio vividissimo di eclettismo e modernismo più contemporanei. Si tratta del castello di Chaumont-sur-Loire, nato come fortezza militare intorno all’anno 1000, distrutto e ricostruito più volte, seguendo gli stili del momento. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chaumont, il castello da favola con torrette in ardesia, a strapiombo sulla Loira

Articoli correlati

Il castello di Ooidonk, una fortezza da favola con torrioni a cipolla, fossato e un parco incantatoChi non ha mai sognato, almeno una volta, di ritrovarsi protagonisti di una favola, magari passeggiando all'ombra di torri che si specchiano in...

Pista da sci trasformata in spiaggia, sulla neve fanno capolino motonave e le torrette dei bagniniSulla neve in programma anche “la gara delle pinne”: si indosseranno maschere, boccagli, salvagenti e ovviamente le pinne Da venerdì 20 a domenica 22...