La FalkGalileo in Promozione dopo 8 anni Lo United Albinea conquista i play off

Dopo otto anni, la squadra FalkGalileo torna in Promozione. La formazione, guidata dall’allenatore Emiliano Genitoni, ha conquistato la promozione grazie a una vittoria decisiva. Contestualmente, lo United Albinea ha raggiunto i playoff. La gara per la promozione si è conclusa con la vittoria della FalkGalileo, che ora si prepara alle prossime sfide in categoria superiore.

Dopo otto anni la FalkGalileo rivola in Promozione. La truppa di mister Emiliano Genitoni, che aveva aperto il ciclo vincendo la Seconda categoria quattro anni fa, esulta all’ex Sporting (2-0) sul Novellara bruciando allo sprint sulla vetta del girone C di Prima la Rubierese che fotocopia lo score al "Valeriani" contro la Povigliese. Un braccio di ferro fatto di sorpassi e controsorpassi fra cittadini e rubieresi durato tutta la stagione. Match quasi sempre in controllo dei falketti che sbloccano al 20’ grazie alla correzione di Terzo dopo un tiro respinto di Redo; nella ripresa lo stesso Redo si guadagna un penalty trasformato da Attolini (25° sigillo).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La FalkGalileo in Promozione dopo 8 anni. Lo United Albinea conquista i play off Notizie correlate FalkGalileo, dopo l’aggancio è subito sorpassoDopo l’aggancio, è subito sorpasso per la FalkGalileo che colleziona il 3° hurrà in una settimana. Leggi anche: Juve, anche la Premier su Conceiçao: dopo il Liverpool, ecco lo United Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Scheda FalkGalileo - Prima Categoria Girone C Emilia-Romagna; Tabellino partita Falkgalileo vs Virtus Bagnolo; La FalkGalileo in Promozione dopo 8 anni. Lo United Albinea conquista i play off; Il Rolo deve vincere a Viano e sperare . Campagnola: tre punti e giochi i play out. La FalkGalileo in Promozione dopo 8 anni. Lo United Albinea conquista i play offL’Atletico Bibbiano Canossa non va oltre il pareggio casalingo e così perde il pass per gli spareggi. Il Daino evita i play out. In Seconda impresa della Virtus Mandrio che esulta al 120’ sul campo de ... sport.quotidiano.net FalkGalileo a un passo dalla promozione, Virtus Libertas sconfitta nei play-offRitorno in Promozione ad un passo per la FalkGalileo. Si conferma, invece, l’allergia alle finali play-off della Virtus Libertas che perde in casa contro i cugini dopo aver vinto i due confronti ... ilrestodelcarlino.it JUNIORES PROVINCIALI – CAMPIONI DAINO GAVASSA 1 – 2 UNITED ALBINEA SIAMO AI REGIONALI. Al termine di una stagione fatta di alti e bassi, di partite buttate e di prestazioni straordinarie — come la vittoria contro la capolista mai sconfitta — l’Unit - facebook.com facebook