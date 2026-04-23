Violenza in parrocchia a San Severo | don Dino D' Aloia aggredito da un fedele nella sacrestia
Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, si è verificata un'aggressione all’interno della sacrestia di una parrocchia a San Severo. Un fedele ha colpito il parroco, che ha subito ferite tali da richiedere un intervento medico presso l’ospedale cittadino. L’episodio si è svolto senza ulteriori dettagli pubblicamente noti, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.
Parroco aggredito nella sacrestia della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, a San Severo. Il fatto è successo ieri mattina, mercoledì 22 aprile, in danno di don Dino D'Aloia che, percosso da un parrocchiano, è stato costretto a fare ricorso alle cure dell'ospedale cittadino, ricevendo una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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