Violenza in parrocchia a San Severo | don Dino D' Aloia aggredito da un fedele nella sacrestia

Nella mattinata di mercoledì 22 aprile, si è verificata un'aggressione all’interno della sacrestia di una parrocchia a San Severo. Un fedele ha colpito il parroco, che ha subito ferite tali da richiedere un intervento medico presso l’ospedale cittadino. L’episodio si è svolto senza ulteriori dettagli pubblicamente noti, e le autorità stanno indagando sull’accaduto.