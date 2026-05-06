Un ricorso è stato presentato al Tar contro il nuovo elenco di Comuni montani, coinvolgendo già 135 amministrazioni. Il fronte di chi si oppone al declassamento si sta ampliando, con più enti locali che manifestano il proprio dissenso. Al momento non sono state fornite altre dettagli sulle motivazioni o sulle prossime mosse legali. La questione riguarda le modifiche alle classificazioni delle aree montane e le conseguenti implicazioni amministrative.

Ricorso contro il nuovo elenco: 135 Comuni già coinvolti, cresce il fronte del dissenso. Al momento i Comuni che hanno presentato ricorso al Tar del Lazio ricorrenti sono 135, ma tanti altri se ne stanno aggiungendo giorno per giorno, e alla fine saranno una forte percentuale degli oltre 600 che si sono visti declassati. Ad accompagnare questa battaglia c’è Asmel, associazione che raccoglie 4.800 Comuni in tutta Italia. Si tratta dell’unica realtà che si è schierata, garantendo assistenza legale gratuita, contro un provvedimento che ha visto invece l’avallo di Anci. Quali sono gli argomenti dei ricorsi? Al Governo si contesta di aver adottato una delibera in applicazione della recente legge di riforma n.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Comuni montani, ricorso al Tar contro il declassamento

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