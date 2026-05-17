Cassa Rurale di Ledro | utile record di 5,8 milioni e patrimonio a 39,7 milioni
La Cassa Rurale di Ledro ha comunicato i risultati finanziari relativi all'esercizio 2025, registrando un utile di 5,8 milioni di euro, livello massimo mai raggiunto. Il patrimonio totale si attesta a 39,7 milioni di euro. Questi dati sono stati pubblicati ufficialmente e rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti. La banca ha continuato a operare nel rispetto delle normative di settore, senza dettagliare ulteriori elementi in merito alla composizione dei ricavi o alle strategie adottate.
La Cassa Rurale di Ledro ha chiuso il 2025 con un utile record di 5,8 milioni di euro, mai così alto. Il patrimonio della banca sale a 39,7 milioni. L'assemblea dei soci, riunita all'Auditorium di Locca, ha approvato all'unanimità il bilancio con 570 presenti.La base sociale è cresciuta. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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