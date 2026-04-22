Nel bilancio consuntivo del 2025, si registra un utile di 153 milioni di euro, secondo quanto dichiarato da un rappresentante della Cassa geometri. L'organismo ha anche annunciato un aumento dell'assegno pensionistico. Il risultato positivo è stato attribuito al rafforzamento della sostenibilità finanziaria a lungo termine, come confermato dai dati del bilancio attuariale.

Roma, 22 apr. (AdnkronosLabitalia) - “Questo ottimo risultato di bilancio consuntivo - ha aggiunto Buono - va a rafforzare la sostenibilità nel lungo periodo, dimostrata anche tramite bilancio attuariale. Una sostenibilità dell'ente di 50 anni. Ai 153 milioni di utili vanno poi aggiunti altri 117 milioni che sarebbero stati il risultato di gestione, ma che sono stati accantonati come fondo di svalutazione”.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Buono (Cassa geometri): "Utile di 153 milioni nel 2025 e aumento assegno pensionistico"

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