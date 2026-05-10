Casper Ruud | Tanti definiscono Sinner un robot ma la sua è bravura

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Casper Ruud ha commentato la percezione di alcuni nei confronti di Jannik Sinner, affermando che molti lo considerano un robot, ma che in realtà si tratta di pura bravura. La stima tra i due tennisti si è manifestata più volte nei loro incontri diretti, e questa volta si è riaffermata con parole di rispetto reciproco. La loro relazione si è mostrata più volte attraverso confronti e dichiarazioni pubbliche durante la manifestazione.

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C’è un filo di stima profonda che lega Casper Ruud e Jannik Sinner, emerso più volte nei loro confronti diretti e riaffiorato ancora una volta agli Internazionali d’Italia 2026. Dopo il successo su Jiri Lehecka, che gli è valso l’accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma, il norvegese ha speso parole di grande ammirazione nei confronti del numero uno del mondo, descrivendone l’evoluzione tecnica e mentale con toni che vanno oltre il semplice elogio tra colleghi. Parlando ai microfoni di “ Ziggo Sport ”, Ruud ha innanzitutto sottolineato la crescita continua dell’azzurro rispetto all’ultima volta in cui lo aveva affrontato sulla terra romana: “ Ho giocato contro di lui qui a Roma l’anno scorso e già allora dissi apertamente che il livello che percepivo e vedevo era incredibile “.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Casper Ruud: “Tanti definiscono Sinner un robot, ma la sua è bravura” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Casper Ruud difende Sinner: “Chi lo definisce un robot non capisce niente di tennis” Internazionali, Ruud difende Sinner: “Lui impressionante, non è un robot”(Adnkronos) – Casper Ruud 'difende' Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026.