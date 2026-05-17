Caso Vannini | Cassazione conferma le condanne per la famiglia Ciontoli

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne nei confronti dei membri della famiglia coinvolti nel caso Vannini. La decisione riguarda anche chi non ha sparato, ma ha comunque partecipato a nascondere le responsabilità. Secondo la sentenza, i familiari hanno agito per ostacolare le indagini e impedire la ricostruzione dei fatti. La vicenda riguarda la morte di un giovane e l'azione dei familiari, che hanno cercato di bloccare le testimonianze e di fornire informazioni false ai soccorritori.

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? Punti chiave Come hanno agito i familiari per nascondere la verità ai soccorsi?. Perché la Cassazione ha condannato anche chi non ha sparato?. Cosa ha impedito alla famiglia di chiamare immediatamente l'ambulanza?. Chi ha deciso di ignorare il ferimento di Marco quella notte?.? In Breve Antonio Ciontoli condannato a 14 anni per omicidio volontario a Ladispoli.. Maria, Martina e Federico Ciontoli condannati a 9 anni e 4 mesi.. Marco Vannini era un ventenne con brevetto da bagnino e ambizioni ingegneristiche.. Sentenza conferma responsabilità per omissione di soccorso dopo ferimento del giovane nel 2015.. Ladispoli, notte tra il 17 e il 18 maggio 2015: Marco Vannini, ventenne di Cerveteri, perde la vita a seguito di una ferita da arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Vannini: Cassazione conferma le condanne per la famiglia Ciontoli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Strage di Corinaldo, definitive le condanne di gestori e proprietari: la Cassazione conferma 7 peneANCONA - Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Caso Ranza, la Cassazione annulla le condanne ai 10 agenti accusati di tortura nel carcereSiena, 9 aprile 2026 – La Corte di Cassazione ha annullato la condanna per dieci agenti della penitenziaria accusati di tortura, per il presunto...