Strage di Corinaldo definitive le condanne di gestori e proprietari | la Cassazione conferma 7 pene

Le condanne dei gestori e dei proprietari legate alla tragedia della discoteca di Corinaldo sono state ufficialmente confermate dalla Cassazione, rendendo definitive le decisioni relative al filone bis del processo. La sentenza si riferisce ai processi avviati dopo l’incidente che ha causato numerosi feriti e vittime. La decisione rappresenta l’ultimo step di un iter giudiziario iniziato subito dopo l’accaduto.

ANCONA - Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata ieri sui ricorsi di sette imputati che avevano scelto il rito abbreviato, già condannati in.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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