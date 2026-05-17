Il procedimento giudiziario riguarda un episodio avvenuto lungo l'Oglio, nel quale tre persone sono state identificate come membri di una banda coinvolta in un attacco armato. Uno di loro, considerato il capo, si trova sotto processo e si è chiesto un rischio di 20 anni di carcere. Durante le indagini, sono state raccolte prove sulla presenza di tre altri sospetti ancora ricercati, mentre le modalità di coordinamento dell’attacco sono state descritte attraverso testimonianze che indicano l’uso di armi da fuoco e machete.

? Punti chiave Chi sono i tre membri della banda ancora latitanti?. Come hanno coordinato l'attacco usando fucili e machete?. Perché la fuga nel fiume si è trasformata in un annegamento?. Cosa emergerà durante l'udienza decisiva del 5 giugno?.? In Breve Aggressione coordinata da parte di sette membri per il controllo dello spaccio a Pontoglio.. Tre membri della banda identificati risultano ancora latitanti dopo l'attacco del 12 aprile.. Vittima Abdelilah Soyt annegata nel fiume Oglio durante la fuga dagli aggressori.. Prossimo appuntamento processuale fissato per il 5 giugno presso il tribunale competente.. L’accusa di aver causato la morte di Abdelilah Soyt nel fiume Oglio il 12 aprile 2025 ha portato l’accusa a chiedere venti anni di carcere per Oussama El Messky, presunto vertice della banda coinvolta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Oglio, per il capo della banda: richiesta 20 anni di carcere

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