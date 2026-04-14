Il procedimento giudiziario riguardante Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni si conclude con il loro proscioglimento dall’accusa di revenge porn, dopo che la ragazza che aveva sporto querela aveva deciso di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo. In precedenza, erano stati accusati anche di violenza sessuale, ma le accuse sono state archiviate. La ragazza ha fatto appello alla Cedu, annunciando la sua intenzione di presentare ricorso.

Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni erano stati accusati da una ragazza prima di violenza sessuale e successivamente di revenge porn. Dopo l'estinzione del reato la vittima ha deciso di fare appello alla Cedu Tutto parte nel 2023,quando a denunciare Leonardo Apache La Russa, figlio dell’attuale presidente del Senato, Ignazio La Russa,era stata una ragazza, sua ex compagna di liceo,dopo una notte iniziata in una discoteca di Milano e successivamente proseguita in casa di La Russa junior. Quella sera era presenta anche Tommaso Gilardoni, dj e amico di Leonardo. Entrambi sono stati archiviati dalla gup Rossana Mongiardo per l’accusa di violenza sessuale.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso La Russa jr, proscioglimento per il revenge porn: la ragazza ricorrerà alla Cedu

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