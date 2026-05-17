Caso La Russa nuove foto e audio sul processo per stupro Una testimone | Rischio di far cadere il governo
La vicenda di Leonardo Apache La Russa, coinvolto in un procedimento per presunti atti sessuali, si arricchisce di nuove prove con foto e registrazioni audio. Una testimone ha dichiarato che il caso potrebbe avere ripercussioni sul governo in carica. Intanto, la difesa della giovane ha presentato un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, chiedendo un intervento sul procedimento in corso. La situazione si sviluppa in un contesto già molto mediatico e giudiziario.
Il caso di Leonardo Apache La Russa approda alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con un ricorso della difesa della giovane. L'inchiesta di Report svela materiale inedito sulla notte del presunto abuso e i messaggi scambiati prima degli interrogatori da un'amica dell'indagato: "Rischio di far crollare il governo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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