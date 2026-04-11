Mi sono sentita come un trofeo | a processo tre ex calciatori del Bra Nuovi dettagli sullo stupro di gruppo

Durante un processo in corso, si sono approfonditi i dettagli riguardanti un episodio di stupro di gruppo avvenuto lo scorso maggio durante i festeggiamenti per la promozione di una squadra di calcio in Serie C. Tre ex calciatori, tutti coinvolti nelle accuse, sono stati indicati come responsabili di aver aggredito una studentessa torinese, alla quale sarebbe stato rivolto anche il commento “Mi sono sentita come un trofeo”.

Tre ex calciatori del Bra (Alessio Rosa, Jesus Christ Mawete e Fausto Perseu) sono accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa torinese durante i festeggiamenti per la promozione in Serie C dello scorso maggio. Secondo la ricostruzione, la giovane avrebbe subito più atti sessuali e il materiale sarebbe stato condiviso nella chat di squadra. Dopo la denuncia e un tentativo di suicidio, il caso è arrivato a processo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Stupro di gruppo e revenge porn: a processo tre ex calciatori del BraUna studentessa denuncia abusi dopo la promozione in Serie C: uno degli imputati è accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali, le...

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Argomenti più discussi: Stuprata dopo la festa per la Serie C: tre giocatori del Bra a processo, lei tenta il suicidio; Dalla festa promozione al Tribunale: tre calciatori sotto accusa per violenza sessuale; Stupro di gruppo durante la festa per la promozione del Bra in Serie C, tre calciatori a processo; Bra, accusa di violenza sessuale per tre calciatori.

Mi sono sentita come un trofeo: a processo tre ex calciatori del Bra. Nuovi dettagli sullo stupro di gruppoTre ex calciatori del Bra (Alessio Rosa, Jesus Christ Mawete e Fausto Perseu) sono accusati di stupro di gruppo ai danni di una studentessa torinese durante ... fanpage.it

La violenza a Bra: “Io, stuprata dai tre calciatori. Per salvarmi mi sono finta morta” x.com

Tre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza - facebook.com facebook