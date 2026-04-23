Delitto Iannitti | l’assassino confessa la difesa parla di blackout

A Santa Maria Capua Vetere, un uomo ha confessato di aver ucciso Vincenzo Iannitti. La difesa dell’indagato ha presentato richiesta di rito abbreviato e di una perizia psichiatrica, sostenendo che il blackout mentale possa aver influenzato il suo comportamento. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali, con le autorità che stanno valutando le dichiarazioni e le richieste avanzate.

? Cosa sapere Victor Uratoriu confessa l'omicidio di Vincenzo Iannitti a Santa Maria Capua Vetere.. La difesa di Uratoriu chiede rito abbreviato e perizia psichiatrica per blackout mentale.. Il giudice di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato questa mattina il fermo di Victor Uratoriu, il diciannovenne di origine rumena accusato dell’omicidio di Vincenzo Iannitti, dopo un interrogatorio durato oltre sessanta minuti nel carcere locale. Il giovane indagato ha ammesso le proprie responsabilità davanti alla magistratura, fornendo una ricostruzione del fatto che punta il dito contro una discussione scaturita per presunti comportamenti definiti non conformi alle norme, sebbene non siano stati specificati i dettagli di tali condotte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Delitto Iannitti: l’assassino confessa, la difesa parla di blackout Notizie correlate Leggi anche: La morte di Vincenzo Iannitti, confessa l'omicidio il giovane fermato dai carabinieri Leggi anche: “Individuata la possibile arma del delitto di Garlasco, è compatibile con le ferite”: parla la difesa di Sempio Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Omicidio Iannitti, il killer: Ho perso la testa e gli ho sferrato due coltellate alla gola| IL NOME; Omicidio di Vincenzo Iannitti, comunità sotto choc: Amava la vita e la musica; Omicidio Iannitti, parla l'avvocato: Depistaggi, ricerche e sangue freddo dell’assassino; Accoltellato e lanciato dal terrazzo, l’assassino di Vincenzo è l’amico. Delitto Iannitti: convalidato l’arresto del rumeno, Victor UratoriuConvalida dell’arresto al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Delitto Iannitti: convalidato l’arresto del rumeno, Victor Uratoriu Sessa Aurunca, Caserta 23 aprile 2026 - Questa mattina, il GUP del ... lnx.casertasette.com Omicidio Iannitti, parla l’avvocato: Depistaggi, ricerche e sangue freddo dell’assassinoLe indagini portano rapidamente al fermo del giovane Victor Uratoriu, che confessa l’omicidio, ammettendo di aver colpito Vincenzo con due coltellate alla gola al termine di una lite. Gli inquirenti ... napolivillage.com Omicidio Vincenzo Iannitti, resta il giallo sul movente. Il 19enne fermato ha confessato, ma le sue versioni sono contraddittorie. Oggi l’udienza di convalida potrebbe chiarire le ragioni del delitto. Intanto la famiglia chiede verità e giustizia, mentre gli inquirenti i - facebook.com facebook