Mario Ruoso ucciso a sprangate confessa l' assassino

Un uomo di 67 anni è stato portato in questura a Pordenone e ha confessato di aver ucciso Mario Ruoso, 87 anni, fondatore di Telepordenone. La polizia aveva arrestato il sospettato nella notte, e successivamente l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità. L’episodio ha portato all’arresto immediato e all’avvio delle indagini ufficiali.

AGI - Ha confessato il 67enne portato nella notte in questura a Pordenone perché sospettato per l'omicidio di Mario Ruoso, 87 anni, fondatore e patron di Telepordenone. Si tratta di Loriano Bedin, per decenni stretto collaboratore della vittima. Era stato assunto nei primi anni Ottanta dall'emittente di proprietà di Ruoso, dove vi aveva lavorato fino al 2024, quando la tv aveva cessato le trasmissioni cedendo le frequenze. Anche dopo la chiusura dell'attività, i due avevano mantenuto rapporti costanti. Secondo quanto emerso dalle indagini, il 67enne continuava a svolgere piccoli e grandi incarichi per Ruoso, diventando di fatto una sorta di tuttofare.