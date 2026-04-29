Caso Garlasco la procura di Pavia | Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi

La procura di Pavia ha chiarito che Andrea Sempio non è più coinvolto come coimputato nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. Secondo le fonti ufficiali, l’unico sospettato rimasto nel procedimento è Andrea Sempio, che viene accusato di aver ucciso da solo la vittima. La decisione si basa sulle verifiche condotte dagli inquirenti, che hanno escluso la presenza di altri soggetti nel reato contestato.

AGI - Andrea Sempio non è più in concorso con ignoti o con Alberto Stasi nel capo di imputazione in cui gli viene contestato di essere il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi. È la novità contenuta nell’invito a comparire redatto dalla procura di Pavia per l’amico del fratello della 26enne uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia. La modifica del capo di imputazione verosimilmente è legato anche alla trasmissione alla procura generale di Milano di un’informativa utile a presentare un’eventuale istanza di revisione per l’allora fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Garlasco, la procura di Pavia: "Andrea Sempio ha ucciso da solo Chiara Poggi" Garlasco, la Procura di Pavia rianalizza i pc di Stasi e Poggi Notizie correlate Garlasco, nuovo colpo di scena: per la procura Andrea Sempio “ha ucciso Chiara Poggi da solo”Uno scenario completamente diverso, una scena del crimine ben differente da quella finora prospettata. Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Delitto Garlasco, Procura Pavia pronta a chiedere revisione processo Stasi; Garlasco, la Procura di Pavia pronta a chiedere la revisione del processo a carico di Alberto Stasi; Caso Garlasco, perché Alberto Stasi può sperare nella revisione: incontro tra i procuratori sul cold-case; Garlasco, la Procura di Pavia chiede un vertice urgente con Milano. Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da soloAndrea Sempio convocato a Pavia il 6 maggio: è l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle nuove indagini su Chiara Poggi ... ilfattoquotidiano.it Caso Garlasco, per la procura di Pavia Sempio ha ucciso da solo Chiara PoggiIindagato nelle nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì prossimo alle ore 10 ... tg24.sky.it GARLASCO, UNA CONVOCAZIONE CHE SCONVOLGE IL CASO Andrea Sempio, nome noto a Garlasco, è stato convocato all’improvviso in Procura. Un interrogatorio inatteso, poche ore prima della chiusura delle indagini. Un colpo di scena dietro un caso c - facebook.com facebook DNA identico su due reperti chiave, nel caso #Garlasco emergono nuovi dubbi sul processo a Stasi #Mattino5 x.com