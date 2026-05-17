Case senza inquilini famiglie senza casa | il paradosso delle abitazioni pubbliche ad Avellino

A Avellino molte famiglie attendono da anni un alloggio pubblico, mentre alcuni immobili restano vuoti e inattivi da mesi. La situazione evidenzia un divario tra le abitazioni disponibili e le richieste inevase, con numeri che mostrano un problema di gestione e assegnazione. In città, alcuni edifici destinati all’edilizia pubblica risultano sfitti, mentre le famiglie in cerca di una sistemazione continuano a vivere in condizioni precarie. La discrepanza tra domanda e offerta si ripropone come una delle questioni più evidenti nel settore abitativo locale.

AVELLINO – Ad Avellino ci sono famiglie che aspettano una casa da anni. E ci sono case che aspettano qualcuno da mesi.Le une non incontrano le altre.Nel mezzo, c'è solo il silenzio di chi avrebbe dovuto occuparsene.Alloggi pubblici ultimati e abbandonati: il silenzio delle istituzioniGli alloggi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

62.000 Vegas Families Still Homeless: The truth of 2025–2029 Housing Plan

Sullo stesso argomento

Trevigo, lavoratori senza casa: il paradosso tra case vuote e affittiLavoratori pakistani costretti a dormire all’addiaccio nel trevigiano hanno innescato una reazione politica e sociale che punta il dito contro la...

Incendio divampa nelle case popolari: stabile sgomberato e famiglie senza casaIncendio a Cologno Monzese, nell'hinterland nord-est di Milano, verso le tre e mezza di pomeriggio di mercoledì 8 aprile.

Sindacato inquilini: Nuovo Piano Casa e sfratti veloci formano una miscela esplosivaNuovo Piano Casa, le critiche del sindacato inquilini: Poco finanziato e tardivo. Abbinato a sfratti veloci forma una miscela esplosiva ... ravennaedintorni.it

In via Pincherle case senza manutenzione né riscaldamenti: il municipio scrive alla RegioneGli inquilini di via Pincherle sono senza riscaldamento. La denuncia è del presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, che pochi giorni fa ha svolto un sopralluogo in quegli appartamenti che, ... romatoday.it