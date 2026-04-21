Trevigo lavoratori senza casa | il paradosso tra case vuote e affitti

Nel trevigiano, alcuni lavoratori pakistani sono stati costretti a dormire all'aperto, evidenziando un problema di alloggi nella zona. La vicenda ha sollevato discussioni politiche e sociali sulla gestione dei flussi migratori e sulla disponibilità di case. Le situazioni di senza casa tra i lavoratori si verificano nonostante ci siano immobili vuoti nella stessa area. La questione ha attirato l’attenzione delle autorità e dei rappresentanti locali.

Lavoratori pakistani costretti a dormire all’addiaccio nel trevigiano hanno innescato una reazione politica e sociale che punta il dito contro la gestione dei flussi migratori e la carenza di alloggi. La vicenda mette in luce un vuoto di pianificazione che colpisce non solo i nuovi arrivati, ma l’intero tessuto produttivo della provincia. Il caso dei cittadini del Pakistan privi di un tetto sopra la testa è l’ultimo tassello di un mosaico di disorganizzazione che dura da tempo. Secondo quanto evidenziato da Orrù, segretario generale della Cisl Belluno Treviso, la mancanza di una strategia strutturale ha trasformato un problema gestibile in un’emergenza sociale costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trevigo, lavoratori senza casa: il paradosso tra case vuote e affitti Notizie correlate Affitti ancora in salita: 15mila case vuote e il 30% dei proprietari non le mette sul mercatoAffitti che continuano a salire, domanda sempre più alta e, allo stesso tempo, migliaia di case che restano vuote. Case a Genova, il paradosso: vendite più lente d'Italia ma gli affitti corrono più che a MilanoIl mercato immobiliare genovese si muove su due binari opposti: la città registra i tempi di vendita più lunghi d’Italia, ma guida la crescita... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sempre meno lavoratori: a Treviso il gap vale 80 mila persone tra 15 anni; Senza lavoro e casa, costretto a vivere in auto: voglio farla finita: la polizia intercetta e salva un 50enne in A15; Spisal senza medici: Vanno nel privato, lì le retribuzioni sono molto più appetibili; Incendia il magazzino dell'azienda per vendetta dopo la lite con il datore di lavoro, il 25enne kosovaro torna libero. I titolari: Ora... Treviglio, Dinu Florin Craiu morto sul lavoro nel giorno del compleanno della figlia di 12 anni: «Lo aspettavamo a casa»Mancavano una manciata di minuti alle 8, la giornata di lavoro era iniziata da poco, quando è scattato l’allarme in via Castellazzo, a Cambiago, alla Prismag, azienda siderurgica che si occupa ... bergamo.corriere.it