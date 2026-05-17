Casa della Comunità Pablo | nuovi accessi e navetta al padiglione Cattani

È stato annunciato l’attivazione di nuovi accessi e di un servizio navetta gratuito presso la Casa della Comunità Pablo, in particolare al padiglione Cattani. La navetta è destinata ai pazienti e permette di raggiungere il padiglione senza costi aggiuntivi. I parcheggi riservati si trovano nelle aree designate vicino alla struttura e l’accesso ai permessi si ottiene presso gli sportelli dedicati. La gestione del servizio e le modalità di utilizzo sono state comunicate dall’organizzazione della struttura.

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