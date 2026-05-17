Casa della Comunità Pablo | nuovi accessi e navetta al padiglione Cattani
È stato annunciato l’attivazione di nuovi accessi e di un servizio navetta gratuito presso la Casa della Comunità Pablo, in particolare al padiglione Cattani. La navetta è destinata ai pazienti e permette di raggiungere il padiglione senza costi aggiuntivi. I parcheggi riservati si trovano nelle aree designate vicino alla struttura e l’accesso ai permessi si ottiene presso gli sportelli dedicati. La gestione del servizio e le modalità di utilizzo sono state comunicate dall’organizzazione della struttura.
? Domande chiave Come funziona il nuovo servizio navetta gratuito per i pazienti?. Dove si trovano i parcheggi riservati e come si ottiene il permesso?. Quali linee bus utilizzare per raggiungere gli ingressi di via Gramsci?. Come cambiano i percorsi pedonali per arrivare al padiglione Cattani?.? In Breve Navetta TEP da 26 posti tra via Bocchi e padiglione Cattani dalle 9:00 alle 12:30.. Accesso via Gramsci con bus 3, 4, 5, 12, 23 o via Abbeveratoia con linee 5 e 12.. Oltre 40 posti auto totali tra ingresso struttura e area vicino via Rubini.. Permesso gratuito per sosta di un'ora ritirabile presso segreteria o accoglienza.. Lunedì 18 maggio la Casa della Comunità Pablo si sposta al piano terra del padiglione Cattani nell’area dell’ospedale Maggiore di Parma, introducendo nuovi servizi e soluzioni per l’accessibilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu
La HISTORIA del SOMBRERO: No Nació para Vestir, Nació para Sobrevivir
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