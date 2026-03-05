Carta docente attiva dal 9 marzo | sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto
Dal 9 marzo è attiva la Carta del docente con un importo di 383 euro. La misura riguarda anche i docenti precari con contratti fino al 30 giugno e al 31 agosto. Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato l’uso dei fondi per spese di trasporto e strumenti musicali. La carta si rivolge a tutto il personale docente, indipendentemente dalla durata del contratto.
Dal 9 marzo attiva la Carta del docente con 383 euro. Il MIM include i precari e autorizza le spese per trasporti e strumenti musicali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari al 30 giugno e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. Stanziati in totale 670 milioni [VIDEO]Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un potenziamento della Carta Docente con l'aggiunta di 270 milioni di euro...
