Carta docente attiva dal 9 marzo | sarà di 383 euro | spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto
Dal 9 marzo è attiva la Carta del docente, che garantisce un importo di 383 euro. La misura riguarda anche i precari con scadenze al 30 giugno e al 31 agosto. Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato le spese per trasporti e strumenti musicali, includendo così anche questa categoria di lavoratori.
Dal 9 marzo attiva la Carta del docente con 383 euro. Il MIM include i precari e autorizza le spese per trasporti e strumenti musicali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Carta docente, Valditara: “Sarà estesa anche ai precari al 30 giugno e al personale educativo. In prospettiva anche agli ATA”. Stanziati in totale 670 milioni [VIDEO]Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato un potenziamento della Carta Docente con l'aggiunta di 270 milioni di euro...
Carta docente, spetta anche ai precari non più in servizio. Se ne discute in ParlamentoIl Governo ha trasmesso alle Commissioni parlamentari Giustizia (II), Politiche dell’Unione europea (IV), Cultura (VII) e Affari sociali (X) una...
Carta del docente: quando arriva? Tutte le novità sui precariCarta docente attese novità su importo, regole e tempi di erogazione. In arrivo il confronto con i sindacati e possibili cambiamenti nel bonus. alfemminile.com
Quasi 400 euro, più usi: la Carta Docente si trasforma nel 2026L'importo per il 2025/26 è atteso intorno ai 400 euro. Cambiano anche alcune regole d’uso, con l’ingresso dei trasporti tra le spese ammesse. nostrofiglio.it
...quando vi chiedete "dov'è finita la Carta del docente", o vi chiedete perché ci hanno tagliato due mensilità, in termini di potere di acquisto, pensate che questa è una delle risposte... - facebook.com facebook
Un diritto sacrosanto, quello della carta docente, riconosciuto incredibilmente solo a chi di ruolo discriminando i precari per lungo tempo, e che esclude invece altrettanto in modo incredibile la categoria più penalizzata dell'intera pubblica amministra… x.com