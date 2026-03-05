Carta docente attiva dal 9 marzo | sarà di 383 euro | spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto

Dal 9 marzo è attiva la Carta del docente, che garantisce un importo di 383 euro. La misura riguarda anche i precari con scadenze al 30 giugno e al 31 agosto. Il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato le spese per trasporti e strumenti musicali, includendo così anche questa categoria di lavoratori.