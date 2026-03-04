Carta del docente Pacifico ANIEF | Con l’estensione ai precari scende a 400 euro Se arriverà anche agli ATA si ridurrà ancora Ci vogliono più fondi

Durante la trasmissione Dentro il Palazzo, condotta da Andrea Carlino, Marcello Pacifico, presidente dell'ANIEF, ha parlato dell’estensione della Carta del docente ai precari, affermando che il beneficio si riduce a 400 euro e che, se si estenderà anche agli ATA, l’importo potrebbe diminuire ulteriormente. Pacifico ha sottolineato la necessità di aumentare i fondi destinati alla misura.

L’estensione della Carta del docente ai precari riapre il dibattito sul finanziamento della misura. A intervenire sul tema è Marcello Pacifico, presidente ANIEF, durante la trasmissione Dentro il Palazzo condotta da Andrea Carlino. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

