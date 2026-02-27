I No Variante Carron Opposizioni compatte | Un atto di bullismo

I consiglieri di opposizione hanno firmato un ricorso al Tar contro una delibera approvata dalla maggioranza, definendola un atto di bullismo istituzionale. La mobilitazione è stata compatta, con tutte le forze di opposizione che hanno deciso di agire unite per contestare la decisione presa dall’amministrazione. La questione riguarda una variazione legata alla variante Carron, che ha generato forti reazioni tra i rappresentanti dei cittadini.

Tredici. La variante Carron li ha compattati tutti i consiglieri di opposizione che hanno messo tredici firme sul ricorso al Tar per chiedere l'annullamento della delibera vista come "atto di bullismo" perpetrato dalla maggioranza. La variante urbanistica Carron è quella che approva un progetto di edificazione di un centro diagnostico privato su un terreno di Pisanova. La scorsa settimana un ben nutrito drappello di residenti della zona aveva depositato un ricorsa al tar visto che "la variante rosica quel poco di verde che rimaneva". Insomma questa variante è la variante dei record con una coppiola di ricorsi inanellati. "Non si è mai vista una cosa del genere e data la gravità siamo tutti firmatari tutti noi all'opposizione e l'uditrice di commissione Teresa Arrighetti – dice Francesco Auletta di Una città in Comune -.

Variante Carron a Pisanova: "Profili di illegittimità"Un gruppo di cittadini ha presentato ricorso al Tar contro la cosiddetta "Variante Carron", che autorizza la costruzione di una Rsa e di un centro...

