metti gio ponti a roma

Durante una visita a Roma, un amico trasferitosi a Milano durante il boom post-Expo ti accompagna in un giro tra locali e luoghi iconici della città. Si passa da una brioche scandinava molto in voga a Villa Invernizzi, dove si osservano i fenicotteri. Il tour si svolge tra i quartieri e le attrazioni più frequentate, offrendo uno sguardo sulla vita quotidiana romana.

Multiforme e visionario, Gio Ponti è più famoso di Cova, dei panzerotti di Luini e dei maranza. Dopotutto siamo nella città in cui i designer vengono trattati come gli intellettuali a Parigi o i milionari a Dubai: glorificati, canonizzati, necessari.

A Milano aprirà un museo dedicato a Gio PontiAprirà, all'interno dell'Adi Design Musem, un museo dedicato a Gio Ponti entro la fine del 2026.

Finalmente Gio Ponti avrà il suo museo a Milano

Gio Ponti: a Milano un museo dedicato al maestro
La Regione Lombardia, tramite l'assessore alla Cultura Francesca Caruso, ha annunciato la prossima apertura di un museo dedicato a Gio Ponti a Milano. Il nuovo spazio sorgerà all'interno dell'Adi