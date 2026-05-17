Dopo il rinvio causato dalla pioggia la settimana scorsa, si svolge oggi la corsa dei Piccoli, un evento che coinvolge 115 piloti. La competizione si svolge nel centro cittadino, dove i partecipanti sono pronti a scendere in pista. La gara è stata spostata per motivi di sicurezza e condizioni meteo, e ora si attende il via ufficiale. La giornata si presenta come una nuova occasione per i giovani piloti di dimostrare le proprie capacità.

Dopo il rinvio forzato per pioggia della scorsa settimana, è arrivato il giorno del riscatto. Oggi il centro storico è pronto a riprovarci e a colorarsi per l’attesissima Carrera dei Piccoli, l’edizione dei record che schiera al via ben 115 giovanissimi piloti e 17 team (8 nelle Elementari e 9 nelle Medie). Il programma della giornata, confermato dal Comune, ricalca la tradizione: la mattinata è dedicata alle prove libere e alle qualifiche ufficiali. Nel pomeriggio spazio alle gare, che infiammeranno il circuito chiuso tra via Matteotti (partenza e arrivo), piazzale Vittorio Veneto, via Manzoni e piazza XX Settembre. A darsi battaglia su macchinine tutte uguali per garantire la massima equità ci saranno anche tante bambine, come le ’Cavedanine’, team interamente femminile delle Medie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Carrera dei Piccoli’, i 115 piloti ci riprovano. Rinviata a oggi l’attesa corsa in centro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Con la scusa della guerra ci riprovano col lockdown

Harry e Meghan ci riprovano con una serie Netflix a tema poloIl principe Harry e Meghan Markle ci riprovano, nella speranza che la terza sia la volta buona.

’Carrera dei Piccoli’, i 115 piloti ci riprovano. Rinviata a oggi l’attesa corsa in centroDopo il rinvio forzato per pioggia della scorsa settimana, è arrivato il giorno del riscatto. Oggi il centro storico è pronto a riprovarci e a colorarsi per l’attesissima Carrera dei Piccoli, ... ilrestodelcarlino.it

Migliori pastiglie e liquido dei freni per guida quotidiana e 2-3 giorni in pista al mese per 992.2 Carrera S? reddit

Ian Marco Piccoli - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Carrera dei piccoli, boom di iscritti: Pronti a conquistare il pubblicoLa carica dei 100. Sarà ancora una volta una Carrera dei Piccoli dai grandi numeri quella che prenderà la scena domani affollando le vie del centro e soprattutto la piazza XX Settembre, che si ... ilrestodelcarlino.it