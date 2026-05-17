’Carrera dei Piccoli’ i 115 piloti ci riprovano Rinviata a oggi l’attesa corsa in centro

Da ilrestodelcarlino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il rinvio causato dalla pioggia la settimana scorsa, si svolge oggi la corsa dei Piccoli, un evento che coinvolge 115 piloti. La competizione si svolge nel centro cittadino, dove i partecipanti sono pronti a scendere in pista. La gara è stata spostata per motivi di sicurezza e condizioni meteo, e ora si attende il via ufficiale. La giornata si presenta come una nuova occasione per i giovani piloti di dimostrare le proprie capacità.

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Dopo il rinvio forzato per pioggia della scorsa settimana, è arrivato il giorno del riscatto. Oggi il centro storico è pronto a riprovarci e a colorarsi per l’attesissima Carrera dei Piccoli, l’edizione dei record che schiera al via ben 115 giovanissimi piloti e 17 team (8 nelle Elementari e 9 nelle Medie). Il programma della giornata, confermato dal Comune, ricalca la tradizione: la mattinata è dedicata alle prove libere e alle qualifiche ufficiali. Nel pomeriggio spazio alle gare, che infiammeranno il circuito chiuso tra via Matteotti (partenza e arrivo), piazzale Vittorio Veneto, via Manzoni e piazza XX Settembre. A darsi battaglia su macchinine tutte uguali per garantire la massima equità ci saranno anche tante bambine, come le ’Cavedanine’, team interamente femminile delle Medie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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