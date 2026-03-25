Il principe Harry e Meghan Markle hanno firmato un nuovo accordo con Netflix per realizzare una serie drammatica incentrata sul polo, uno sport equestre molto praticato dalla famiglia reale britannica. La collaborazione segue altri progetti della coppia sulla piattaforma di streaming, con l’obiettivo di sviluppare contenuti originali e di intrattenimento. La produzione si concentrerà sulla narrazione di storie legate a questo sport.

Il principe Harry e Meghan Markle ci riprovano, nella speranza che la terza sia la volta buona. I duchi di Sussex avrebbero stretto un nuovo accordo con Netflix per sviluppare e produrre una serie drammatica a tema polo, lo sport equestre tanto amato dalla famiglia reale britannica. La nuova serie a tema polo di Harry e Meghan. Si tratta della terza collaborazione dopo il successo di Harry & Meghan, uscito nel 2022, e di With Love, Meghan, il programma di lifestyle e cucina del 2025 con protagonista la duchessa. Sino a qualche tempo fa sembrava che la partnership tra i royal e Netflix si fosse interrotta dopo il ritiro del colosso dello streaming dall’investimento nel marchio di Meghan, As Ever, e della mancata conferma della terza stagione di With Love, Meghan, ma alla fine sembra che i rapporti ne siano usciti rinsaldati. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Harry e Meghan ci riprovano con una serie Netflix a tema polo

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