A Carrara, il Teatro degli Animosi ospiterà un evento musicale con l'Orchestra Regionale Toscana (ORT), che presenterà una prima mondiale composta da Matteo Rubini. La serata includerà anche l'esecuzione di brani di Brahms, con una solista internazionale al flauto. La prima mondiale di Rubini segnerà un momento speciale per il pubblico locale, grazie all'esecuzione di un'opera inedita nel teatro. La presenza della solista internazionale aggiungerà un ulteriore elemento di rilievo alla serata.

? Punti chiave Cosa renderà unica la prima mondiale di Matteo Rubini?. Chi è la solista internazionale che suonerà al flauto?. Come cambierà la gestione di Diego Ceretta dopo questo traguardo?. Dove e come si possono acquistare i biglietti agevolati?.? In Breve Programma include prima mondiale di Matteo Rubini e concerto di Jacques Ibert con Silvia Careddu.. Biglietti tra 5 e 15 euro con riduzioni per under 25 e over 65.. Biglietteria fisica aperta il 17 e 18 maggio, con orari specifici per il 19 maggio.. Evento promosso dal Comune di Carrara per valorizzare il dialogo tra orchestre e teatri locali.. Il prossimo 19 maggio alle ore 21, il Teatro degli Animosi di Carrara ospiterà l’Ort Orchestra della Toscana per un concerto che segna un punto importante nella gestione artistica di Diego Ceretta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carrara, l’ORT al Teatro degli Animosi: tra una prima mondiale e Brahms

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