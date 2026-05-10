Carrara è capitale dell’arte La festa al Teatro Animosi La creatività va in scena

Ieri sera, al teatro degli Animosi, si è svolta la cerimonia di apertura di una due giorni dedicata alla celebrazione di Carrara come capitale dell’arte contemporanea della Toscana. L’evento ha visto coinvolti artisti e organizzatori, con spettacoli e interventi che hanno inaugurato ufficialmente questa iniziativa. La manifestazione proseguirà nei prossimi giorni, con esposizioni e incontri legati alla scena artistica locale.

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CARRARA Ieri sera al teatro degli Animosi ha preso ufficialmente il via la due giorni di festa per la nomina di Carrara ‘Capitale dell’arte contemporanea della Toscana’. Una festa che proseguirà anche stasera con Lucilla Giagnoni, che sul palco degli Animosi alle 21 metterà in scena il suo monologo ‘Big Bang’. La serata è stata presentata dal comico Gabriele Cirillo assieme all’assessore alla Cultura Gea Dazzi. Tra gli ospiti Paolo Baldi, responsabile del Settore patrimonio culturale, museale, documentario, arte contemporanea, investimenti nei beni culturali della Regione Toscana e Stefano Pezzato, responsabile collezioni e archivi e coordinamento attività regionali del Museo Pecci di Prato.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Carrara è capitale dell’arte. La festa al Teatro Animosi. La creatività va in scena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La fede, la creatività. Caparezza si racconta al Teatro Animosi. Una folla per l’artistaTeatro Animosi tutto esaurito per la presentazione del fumetto ‘Orbit Orbit’ di Caparezza, che ieri ha chiuso il debutto della due giorni del... Carrara: Ort al Teatro Animosi, 2 concerti con Tjeknavorian e FliedlIl Teatro degli Animosi di Carrara si prepara ad accogliere due appuntamenti musicali fondamentali per la stagione dell'Orchestra della Toscana, con...