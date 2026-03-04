Carrara | Ort al Teatro Animosi 2 concerti con Tjeknavorian e Fliedl

Il Teatro degli Animosi a Carrara ospiterà due concerti dell’Orchestra della Toscana nelle date del 20 marzo e del 19 maggio. Tjeknavorian e Fliedl sono i direttori coinvolti in questi eventi, che attireranno gli appassionati di musica classica della zona. Gli spettacoli sono parte della programmazione stagionale dell’orchestra e si terranno all’interno della storica sede teatrale.

Il Teatro degli Animosi di Carrara si prepara ad accogliere due appuntamenti musicali fondamentali per la stagione dell'Orchestra della Toscana, con date fissate per il 20 marzo e il 19 maggio. Questi eventi vedranno sul palco direttori e solisti di livello internazionale, offrendo un programma che spazia dalla musica classica del Settecento alle composizioni contemporanee. L'inizio dei concerti è previsto per le ore 21:00, con una politica dei biglietti che include sconti significativi per i giovani e gli anziani. La prima serata, prevista per venerdì 20 marzo, sarà caratterizzata dalla direzione di Emmanuel Tjeknavorian e dalla presenza del violoncellista Jeremias Fliedl. 🔗 Leggi su Ameve.eu Toscana, al via i concerti di Carnevale dell'OrtFirenze, 11 febbraio 2026 – Il Concerto di Carnevale dell’Ort debutta giovedì 12 febbraio a Cascina per poi replicare a Volterra, Empoli, Poggibonsi... Firenze, Teatro Verdi: l’ORT diretta da Balázs Kocsár con Alexey Stadler al violoncelloFIRENZE – Mercoledì 28 gennaio al Teatro Verdi di Firenze l’Orchestra della Toscana (ORT) vede sul podio Balázs Kocsár per una prima esecuzione... Tutto quello che riguarda Teatro Animosi Temi più discussi: Teatro Animosi: Silvio Orlando è il protagonistra de ‘Il berretto a sonagli’; Io, Roberta Ippolita Lucia: al Teatro degli Animosi si ride e si riflette con Ippolita Baldini; Parlare di teatro al Ridotto: Tindaro Granata incontra il pubblico. Nuovo appuntamento con il direttore degli Animosi; La commedia dell’arte in salsa moderna: ‘Arlecchino muto per spavento’ arriva agli Animosi. Tindaro Granata nuovo direttore Teatro degli Animosi di CarraraL'attore, autore e regista Tindaro Granata è stato nominato direttore del teatro degli Animosi di Carrara (Massa Carrara). Una commissione di esperti lo ha scelto tra 25 candidati che avevano ... ansa.it Animosi ’Il berretto a sonagli’ di OrlandoVa in scena domani e venerdì l’opera di Pirandello che mette al centro comicità amara, dolore lirico e salotti borghesi ... lanazione.it Mercoledì 4 marzo al Teatro degli Animosi - Carrara - facebook.com facebook