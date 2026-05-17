Carpiano caos sulla Provinciale 40 | il sindaco lancia l’allarme
A Carpiano, sulla Provinciale 40, si sono verificati problemi legati alla scarsa visibilità nelle rotatorie, causati dall’erba alta che cresce lungo la bordo strada. Inoltre, un vecchio chiosco dismesso è diventato un punto di accumulo di rifiuti, attirando persone che abbandonano immondizia in quella zona. Il sindaco ha espresso preoccupazione per la situazione, evidenziando l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza e la pulizia della strada. La provincia ha annunciato di aver avviato controlli e lavori di manutenzione.
? Punti chiave Come influisce l'erba alta sulla visibilità nelle rotatorie della Provinciale 40?. Perché il vecchio chiosico abbandonato attira nuovi scarichi di rifiuti?. Chi deve intervenire per garantire la sicurezza dei 30mila automobilisti?. Come cambierà il traffico con la futura autostrada Tesm?.? In Breve Tragitto di 18 km tra Melegnano e Binasco con 30mila veicoli giornalieri.. Appello ufficiale inviato tramite PEC alla Città Metropolitana di Milano il 15 maggio.. Vecchio chiosco abbandonato da dieci anni causa accumulo rifiuti e scarichi abusivi.. Progetto Tesm per collegare A1 e A7 divide Melegnano e associazioni ambientaliste..... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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