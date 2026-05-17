Carpiano caos sulla Provinciale 40 | il sindaco lancia l’allarme

A Carpiano, sulla Provinciale 40, si sono verificati problemi legati alla scarsa visibilità nelle rotatorie, causati dall’erba alta che cresce lungo la bordo strada. Inoltre, un vecchio chiosco dismesso è diventato un punto di accumulo di rifiuti, attirando persone che abbandonano immondizia in quella zona. Il sindaco ha espresso preoccupazione per la situazione, evidenziando l’urgenza di interventi per migliorare la sicurezza e la pulizia della strada. La provincia ha annunciato di aver avviato controlli e lavori di manutenzione.

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