Ancona corteo per la Liberazione | il sindaco lancia l’allarme

A Ancona si è svolto un corteo per ricordare l’ottantunesimo anniversario della Liberazione, partendo dal Passetto e arrivando in piazza Cavour. La manifestazione coinvolge cittadini e rappresentanti istituzionali, che si sono radunati per commemorare quell’evento storico. La commemorazione si inserisce nelle iniziative locali in ricordo di un momento fondamentale della storia italiana. Il sindaco ha lanciato un appello legato alla memoria di quegli avvenimenti.

? Cosa sapere Ancona celebra l'ottantunesimo anniversario della Liberazione con un corteo dal Passetto a piazza Cavour.. Il sindaco Daniele Silvetti invita le scuole a preservare i valori storici della Resistenza.. Ancona ha celebrato l’ottantunesimo anniversario della Liberazione ieri mattina con un corteo che ha collegato il Passetto a piazza Cavour, segnato dalle parole del sindaco Daniele Silvetti sulla necessità di preservare l’identità storica della ricorrenza. La giornata commemorativa è iniziata presso il Monumento ai caduti al Passetto, dove il prefetto Maurizio Valiante ha deposto la corona d’alloro in memoria dei caduti. Durante la cerimonia solenne, è stato inoltre letto il messaggio inviato dal ministro Guido Crosetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, corteo per la Liberazione: il sindaco lancia l’allarme Notizie correlate Liberazione d’Italia dal nazifascimo: corteo con sindaco e presidente della Regione e festa ai Giardini di SerravalleLa città di Cesena si prepara a celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo con un ricco programma di iniziative... Torre Annunziata, ?stesa? tra la folla in centro: il sindaco lancia l'allarme sicurezzaNella giornata di fuoco contrassegnata nella provincia di Napoli da due agguati mortali di stampo camorristico c’è spazio anche per un terzo... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Prende il via Mappe partigiane: obiettivo celebrare la Resistenza di allora e quelle di oggi; Omaggio agli eroi della storia. Corteo dal Piano agli Archi. Ecco le Mappe partigiane; Ancona celebra la Liberazione: Il 25 aprile non va annacquato; 25 Aprile, il sindaco Silvetti bacchetta la piazza: Oggi potevamo essere molti di più. Ancona, corteo regionale per la pace: Disarmiamo linguaggio, economia e scuola VIDEOANCONA - È in corso ad Ancona la manifestazione regionale Le Marche per la Pace: disarmiamo il linguaggio, l’economia, la scuola, promossa dal Forum permanente per la pace Marche, rete che riunisce ... corriereadriatico.it L’intervento del sindaco: Ancona è antifascista. Mi piacerebbe vedere qui più studenti e più tricoloriLa cerimonia al Passetto poi il corteo fino a piazza Cavour. Daniele Silvetti stuzzica le scuole: Questa giornata continua a essere troppo poco partecipata, gli insegnanti stimolino di più. ilrestodelcarlino.it L'episodio ad Ancona sul traghetto di Adria Ferries trasformato per due giorni nella Nave della salute di One Health Foundation in partenza per Durazzo - facebook.com facebook oltre ai 100 milioni tagliati ad ancona, tagli in vista anche per le autorità portuali di livorno, napoli, gioia tauro e venezia. non sono coincidenze. stanno eutanasizzando i porti italiani… senza un perché visibile. [ @PinoMusolino]. x.com